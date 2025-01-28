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ترامب: شركة مايكروسوفت تُجري محادثات لشراء "تيك توك"

06:26 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

ترامب

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تطبيق مصراوي

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء تيك توك، مضيفا أنه يود أن يرى حرب مزايدات على التطبيق، وفقا لسكاي نيوز.

كان ترامب قد صرح سابقًا بأنه يجري مناقشات مع عدة أطراف حول صفقة الاستحواذ على تيك توك، ويتوقع اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق في غضون الثلاثين يومًا المقبلة.

يُذكر أن التطبيق، الذي يضم حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي، قد تم إيقافه مؤقتًا قبل أن يدخل قانون يلزم شركة بايت دانس ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي أو مواجهة عقوبة الحظر، حيز التنفيذ في 19 يناير.

وبعد توليه منصبه، وقع ترامب في 20 يناير الجاري، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى تأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، والذي تم وضعه بعد تحذيرات من المسؤولين الأمريكيين بشأن مخاطر إساءة استخدام بيانات الأمريكيين تحت إدارة شركة بايت دانس.

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