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كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ أكثر الإجراءات "صرامة" ضد واشنطن

12:40 م الأحد 26 يناير 2025

كوريا الشمالية

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سول - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن بيونج يانج ستبقي على "الإجراءات المضادة الأكثر صرامة" تجاه الولايات المتحدة، طالما رفضت سيادتها ومصالحها الأمنية.

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الكورية الشمالية مع انتقادها للمناورات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بعد أيام من إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيان وزارة الخارجية جاء فيه " الواقع يؤكد أنه يتعين على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مواجهة الولايات المتحدة بأكثر الإجراءات المضادة صرامة طالما ترفض سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصالحها الأمنية، وهذا أفضل خيار للتعامل مع الولايات المتحدة".

وأشارت الخارجية الكورية الشمالية إلى تدريب جوي مشترك استمر أربعة أيام بين سول وواشنطن، وأجرى في قاعدة جوية في منطقة وونجو بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تدريب جوي مشترك ثلاثي شمل اليابان، حيث وصفت التدريبان بأنه " تحد خطير" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية سول واشنطن بيونج يانج
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