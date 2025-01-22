نتنياهو يطالب ترامب بالموافقة على بقاء جيش الاحتلال بشكل دائم في جنوب لبنان

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على بقاء جيش الاحتلال بشكل دائم في جنوب لبنان خلافا للاتفاق القاضي بانسحابه.

وأوضحت القناة العبرية، أن تل أبيب طلبت من إدارة ترامب البقاء في 5 منشآت عسكرية استراتيجية في الجنوب اللبناني.

وقبل أسبوع، قالت هيئة البث العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من بعض المواقع بجنوب لبنان بعد ضغوط أمريكية.

وأشارت البث الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تطالب بالبقاء في بعض النقاط المحددة داخل لبنان بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصدر، إن واشنطن لا ترى سببا لبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إذا واصل الجيش اللبناني انتشاره كما هو.