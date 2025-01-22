قلق لدى السلطات بإسرائيل جراء نقص معدل الأمطار

تل أبيب - (د ب أ)

أفادت هيئة المياه في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بأن كمية الأمطار التي هطلت على البلاد منذ بداية موسم الأمطار، مثلت 60% فقط من معدلها المعتاد خلال هذه الفترة، بينما شكلت في جنوب البلاد 30% فقط.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، عن هيئة المياه القول، إن هذا يعد "وضعا مقلقا بالنسبة للشتاء الحالي".

وتقول هيئة المياه الإسرائيلية إن البيانات توضح موسما صعبا بشكل خاص في إسرائيل، لم يتجاوزه سوى موسم الأمطار في 2022-2023.

وفي منطقة الجبل الوسطى، تم رصد 60% فقط من المعدل السنوي للأمطار، كما تم رصد نسبتي 50% و70%، في بحيرة طبريا وفي الجليل الغربي، على التوالي.