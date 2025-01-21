بن غفير بعد مغادرة مكتبه: فعلنا ما لا يمكن تصوره ومنحنا 200 ألف رخصة سلاح

(وكالات)

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بعد مغادرته مكتبه أنه تم إصدار 200 ألف رخصة سلاح خلال فترة توليه المنصب.

وأضاف بن غفير: "لقد فعلنا ما لا يمكن تصوره"، في إشارة إلى التوسع الكبير في منح تراخيص السلاح للمستوطنين وهي الخطوة التي لاقت انتقادات سابقة.

وتقدم بن غفير، باستقالته من وزارة الأمن القومي الأحد الماضي، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.