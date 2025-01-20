أردوغان يأمل في استمرار صداقته مع ترامب

إسطنبول (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين، إن بلاده تهدف إلى أن تحافظ على العلاقات الطيبة التي تمتعت بها مع الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب الأولى ، خلال الولاية الثانية.

وأعرب أردوغان ،الذي كان يتحدث و إلى جانبه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قبل وقت قصير من تنصيب ترامب، عن أمله في أن تستمر "صداقته" مع ترامب.

كما عرض الرئيس التركي أيضًا دعمه في إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا.

وتحتفظ تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي(الناتو)، بعلاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا، و عملت كوسيط بين البلدين في الماضي .