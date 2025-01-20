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بوتين يهنئ ترامب ويدعو إلى حوار قائم على الاحترام بشأن أوكرانيا

04:22 م الإثنين 20 يناير 2025

دونالد ترامب

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(وكالات)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تهنئته للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بمناسبة توليه منصبه، مشيرًا إلى انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضايا الدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن بوتين قوله: "نحن مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل"، مشددًا على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية مستدامة.

وأضاف: "هدف التسوية يجب ألا يقتصر على هدنة قصيرة، بل يجب أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد".

كما أعرب بوتين عن ترحيبه بتصريحات ترامب الأخيرة التي أكدت ضرورة تجنب نشوب حرب عالمية ثالثة، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز الأمن الدولي والاستقرار العالمي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دونالد ترامب الأزمة الأوكرانية
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