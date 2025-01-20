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أعضاء بالكنيست يطالبون بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية

11:03 ص الإثنين 20 يناير 2025

الكنيست الإسرائيلي- (أرشيفية)

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وكالات
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أعضاء بالكنيست يطالبون بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة في أقرب وقت.

وبعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 يناير 2025، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الكنيسة دونالد ترامب غزة
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