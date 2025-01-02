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إيلون ماسك ينشر معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب.. ما هي؟

01:46 ص الخميس 02 يناير 2025

انفجار سيارة أمام فندق ترامب بأمريكا

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وكالات

رجح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن يكون الانفجار الذي وقع في سيارة من طراز "سايبر ترك" أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيجاس الأربعاء، عملا إرهابيا.

وقال ماسك في منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، إنه من المرجح أن يكون الانفجار عملا إرهابيا، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جدا أو قنبلة موضوعة في صندوق شاحنة سايبر ترك المستأجرة".

وأكد أن الانفجار لا علاقة له بالمركبة نفسها، إذ كانت جميع أجهزة القياس عن بعد للمركبة إيجابية وقت الانفجار.

وقال: إنه تم استئجار سيارة تسلا سايبر ترك والقنبلة الانتحارية التي نفذت هجوم نيو أورليانز من شركة (Turo)، وربما يكون هناك رابط بين الحادثين.

وأعلنت شرطة لاس فيجاس، أن مركبة من طراز "سايبر ترك" انفجرت صباح الأربعاء أمام "فندق ترامب" في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة.

وأفاد قائد شرطة لاس فيجاس، كيفن ماكماهيل، أن هناك شخص ميت داخل سايبر ترك، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين يعانون من جروح طفيفة.

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