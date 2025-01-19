عشيّة تنصيب ترامب.. بايدن يدعو الأمريكيين للإيمان بمستقبل أفضل

ساوث كارولينا - (أ ب)

قضى الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر أيامه كرئيس اليوم الأحد، في ولاية ساوث كارولينا، حيث حث الأمريكيين على "التحلي بالإيمان بيوم أفضل قادم" وتناول تأثير كل من حركة الحقوق المدنية والدولة نفسها في مساره السياسي.

وتحدث بايدن إلى جماعة الكنيسة المعمدانية التبشيرية الملكية حول سبب دخوله الخدمة العامة – وقال إن مارتن لوثر كينج وروبرت إف كينيدي كانا بطلين سياسيين – وشكر ولاية ساوث كارولينا على دعمها قائلا "أنا مدين لكم بالكثير".

وفي اليوم السابق للعطلة الاتحادية لتكريم كينج، زعيم الحقوق المدنية المقتول، تحدث بايدن بنبرة أكثر تفاؤلا بشأن مستقبل البلاد من خطاب وداعه الذي بثه التلفزيون يوم الأربعاء الماضي، عندما حذر من "حكم القلة" من الأثرياء و"المجمع التكنولوجي الصناعي" الذي يعيق مستقبل الديمقراطية.

وأضاف بايدن اليوم الأحد "نحن نعلم أن النضال لإنقاذ روح هذه الأمة صعب ومستمر، يجب أن نتمسك بالأمل.. يجب أن نبقى مشاركين.. يجب أن نحافظ دائما على الإيمان بأن يوما أفضل سيأتي".