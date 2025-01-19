قطر: لن نسمح بتحول الاتفاق لمرحلة واحدة فقط بل نريده بابا لسلام دائم

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الأحد، إنه في اليوم 16 ينتقل عمل الضامنين إلى دعم المفاوضات وصولا للمرحلة الثانية.

وأوضح الأنصاري أن الوسطاء تعلموا أن التركيز يكون على ما يحدث على الأرض وليس ما يقال عبر الشاشات، مشيرا إلى أن كثير من التصريحات الإسرائيلية ليست إلا للاستهلاك المحلي وتعلموا تجاهلها.

وأكد الأنصاري التزام قطر والوسطاء بدعم الاتفاق حتى النهاية بغض النظر عن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أو غيره، مضيفا "تابعنا مواقف حتى من داخل المجتمع الإسرائيلي ملّت نغمة الحرب وتجنح للسلام".

وشدد الأنصاري على أن لجنة المراقبة الثلاثية التي تضم مصر وقطر والولايات المتحدة، ستحرص على الوقوف بقوة في وجه أي خرق لهذا الاتفاق، مؤكدا أن الفشل ليس خيارا الآن لأن تداعياته لا يمكن التحكم فيها مستقبلا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إلى أن الوسطاء لن يسمحوا بتحول الاتفاق إلى مرحلة واحدة فقط بل يريدونه بابا لسلام دائم.