سموتريتش: الصفقة تعرض دولة إسرائيل للخطر

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يعارض صفقة تبادل الأسرى بكل جوارحه، معربًا عن اعتقاده بأنها "تعرض دولة إسرائيل للخطر".

من جهته، أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى أنه يتوقع "عودة مزيد من الأسرى بالقوة، من خلال وقف الوقود والمساعدات، وليس عبر الخضوع للضغوط".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.

وأضافت أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.