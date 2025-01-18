تايوان تنتقد الصين بسبب "ادعائها الخاطئ" حول سيادتها

تايبيه- (د ب أ)

انتقدت وزارة الخارجية التايوانية اليوم السبت الصين بسبب "ادعائها الخاطئ" بشأن تايوان وأكدت موقفها بأن البلاد ذات سيادة ومستقلة.

يأتي رد وزارة الخارجية التايوانية، في أعقاب التعليقات التي أدلى بها الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن سيادة تايوان، خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن تايوان وجمهورية الصين الشعبية كيانان منفصلان، وهذه حقيقة معترف بها عالميا وهي الوضع الراهن المعترف به دوليا.

وتابعت أن تايوان تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترامب الجديدة، استنادا إلى الأساس المتين والودي للعلاقات بين تايوان والولايات المتحدة.

وطبقا لبيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الصينية، أبلغ شي ترامب، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الجمعة أنه من الطبيعي أن تكون هناك بعض الخلافات بين دولتين كبيرتين.

ونقل البيان الصحفي عن شي قوله إن "قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، ويتعين على الجانب الأمريكي التعامل معها بحذر".