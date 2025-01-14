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بايدن في مكالمة مع السيسي: صفقة التبادل لم تكن ممكنة أبدًا بدون دور مصر

11:44 م الثلاثاء 14 يناير 2025

بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن صفقة التبادل لم تكن ممكنة أبدًا بدون دور مصر.
وتابع بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي، إن صفقة التبادل لم تكن ممكنة أبدًا بدون دور مصر الأساسي والتاريخي في الشرق الأوسط والتزامها بالدبلوماسية لحل النزاعات.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقشا مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة يوم الثلاثاء، واتفقا على البقاء في تنسيق وثيق في الساعات المقبلة.

وكان المفاوضون يحاولون يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل النهائية لوقف إطلاق النار في غزة بعد محادثات ماراثونية في قطر، حيث قالت الأطراف المعنية إن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وتابع البيت الأبيض في بيانه: "التزم الزعيمان بالبقاء في تنسيق وثيق مباشرة ومن خلال فرقهما خلال الساعات المقبلة".

وأضاف البيت الأبيض أن "الزعيمين شددا على الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق".

وأشار البيت الأبيض: "إن الزعيمين ناقشا أيضًا زيادة المساعدات الإنسانية في غزة حيث قتل الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأشهر 15 الماضية أكثر من 46 ألف فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، بينما أثار أيضًا اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب تنفيها إسرائيل".

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