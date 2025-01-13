الخارجية الإيرانية تحمل باريس وواشنطن مسؤولية استمرار التهدئة بلبنان

(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن فرنسا والولايات المتحدة تتحملان كدولتين ضامنتين مسؤولية عدم خرق الاتفاق في لبنان.

وأعربت الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إجراءات حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال ١٦ شهرا، أمر مخز للعالم والمنظمات الدولية.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، في 26 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل عدد من الخروقات في اتفاق التهدئة.