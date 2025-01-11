الشرع عن ترسيم الحدود مع لبنان: لا يمكن حل كل المشاكل في لحظة واحدة

وكالات

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن سوريا ستقف على بعد مسافة واحدة من الجميع في لبنان.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إن العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا كانت محور النقاش.

ولفت إلى الاتفاق على تشكيل لجان مختصة بشأن القضايا الهامة، مثل الحدود، وملفات التهريب، والقضايا الاقتصادية، فضلًا عن أنه بحث مسألة الودائع السورية في البنوك اللبنانية، وترسيم الحدود بين البلدين.

وعند سؤاله عن ترسيم الحدود مع لبنان، قال أحمد الشرع: "لا يمكن حل كل المشاكل في لحظة واحدة"، وأكد: "لو يعود الأمر لي لفتحت الحدود تمامًا مع لبنان"، موضحًا أنه

وأشار إلى أنه إذا كان الأمر بيده، لفتح الحدود تمامًا مع لبنان، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون مبنية على أساس الأخوة، مضيفًا أن مسألة الحدود تتعلق بالجمارك، وأنه لو أتيحت له الفرصة لجعل الحدود مفتوحة أمام الجميع.

وأضاف الشرع أن الهدف هو بناء علاقات إيجابية بين الشعبين السوري واللبناني على أساس الاحترام المتبادل وسيادة البلدين، مؤكدًا أن سوريا تسعى لمعالجة جميع المشاكل بالحوار.

وأوضح أن أولوية سوريا الآن هي الحفاظ على أمن البلاد وحصر السلاح بيد الدولة السورية، لافتًا إلى أن علاقات سوريا مع لبنان ستكون استراتيجية وطويلة الأمد ومبنية على أسس قوية وسليمة.

ومن جانبه، قال ميقاتي إن ما يجمع سوريا ولبنان من حسن الجوار سيكون الأساس الذي سيحدد طبيعة التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وأضاف ميقاتي: "طالما سوريا بخير، لبنان سيبقى بخير"، مشددًا على ضرورة معالجة ملف النازحين بين البلدين بشكل عاجل.

وأكد أن ترسيم الحدود البرية والبحرية وضبطها يشكل أولوية بين البلدين في المرحلة المقبلة.