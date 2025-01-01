إسرائيل تهدد حماس وتتوعد بضربات قوية على قطاع غزة

وكالات

توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، حماس بتنفيذ "ضربات قوية" على قطاع غزة.

وقال كاتس في بيان: "أرغب في إيصال رسالة واضحة من هنا إلى قادة حماس في غزة".

وأضاف: "ما لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.. وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات قوية لم تشهد غزة مثيلا لها منذ مدة طويلة".

وتابع: "سيكثف جيش الإسرائيلي أنشطته ويعززها في غزة حتى يتم إطلاق سراح الأسرى".

وجاء حديث كاتس بعدما زار بلدة نتيفوت الإسرائيلية التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة مؤخرا.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن غارات إسرائيلية على حي الشجاعية بمدينة غزة أودت بحياة ثمانية فلسطينيين على الأقل.