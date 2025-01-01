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ترامب يُكرر تحذيره لحركة حماس بشأن الرهائن: "سنرى ما سيحدث"

07:55 ص الأربعاء 01 يناير 2025

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وكالات

كرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنذاره لحركة حماس بالإفراج عن المحتجزين في غزة بحلول موعد توليه منصبه.

وقال ترامب خلال حفل رأس السنة الجديدة في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريد: "سنرى ما سيحدث"، قبل أن يضيف: "سأقولها بهذه الطريقة: من الأفضل لهم أن يسمحوا للرهائن بالعودة قريبا"، وفقا لسكاي نيوز.

وجاء تعليق ترامب ردا على سؤال عن حديثه مؤخرًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار المحتمل وصفقة المحتجزين.

والشهر الماضي، كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسوف يكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، وسوف يدفع الثمن أولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حركة حماس طلبت هدنة لمدة أسبوع، لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها إسرائيل.

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