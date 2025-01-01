الرئيس الأوكراني: ترامب مستعد وقادر على تحقيق السلام ووضع حد لعدوان بوتين

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتعين على بلاده في 2025، أن تواصل القتال "في الميدان" لتحقيق مكاسب تمكنها لاحقا من أن تستثمرها على طاولة المفاوضات من أجل إنهاء العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضيها منذ ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي في خطاب إلى الأمة بمناسبة حلول العام الجديد: "في كل يوم من العام المقبل، يجب أن أقاتل وأن نقاتل جميعا، من أجل أوكرانيا قوية بما يكفي، لأن وحدها أوكرانيا مماثلة تحظى بالاحترام وصوتها يُسمع، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات".

وأكد زيلينسكي أن بلاده ستفعل في العام 2025 كل ما بوسعها لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف: "أتمنى أن يكون 2025 عامنا، عام أوكرانيا، نحن نعلم أن السلام لن يُمنح لنا كهدية، لكننا سنفعلّ قصارى جهدنا لوقف روسيا وإنهاء الحرب. هذا ما يتمنّاه كل منّا".

وكان 2024 صعبا على كييف التي خسرت خلال هذا العام أمام الجيش الروسي 7أضعاف المساحات التي خسرتها في 2023.

ولا يبدو المشهد أفضل لكييف في 2025 إذ إنها مهدّدة بانخفاض الدعم العسكري والسياسي الأميركي لها ما أن يعود دونالد ترامب إلى الرئاسة بعد 3 أسابيع.

وفي خطابه بمناسبة حلول العام الجديد، قال زيلينسكي: "ليس لديّ أدنى شكّ في أن الرئيس الأمريكي الجديد مستعد وقادر على تحقيق السلام ووضع حد لعدوان بوتين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشاد الثلاثاء في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة بـ"شجاعة الجنود الروس وإقدامهم"، لكن من دون أن يأتي صراحة على ذكر الحرب في أوكرانيا.