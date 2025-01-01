وفاة طفلة برصاص طائش من أعيرة احتفالات السنة الجديدة شمال لبنان

وكالات

توفيت طفلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جراء إصابتها برصاص طائش من احتفالات السنة الجديدة في منطقة وادي خالد العكارية شمالي البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وبالرغم من التحذيرات تم إطلاق نار في عدد من المناطق اللبنانية مع بداية العام الجديد.

وتوفيت طفلة برصاص طائش احتفالا بالسنة الجديدة في منطقة وادي خالد العكارية شمالي البلاد، إذ أظهر مقطع فيديو متداول إطلاق نار كثيف احتفالا بحلول السنة الجديدة.

وذكرت حسابات عبر منصة "إكس"، أن الطفلة المتوفية تدعى ساجدة شومان، معبرين عن غضبهم من الحادثة المأساوية.

وقامت قيادة الجيش بتدابير أمنية ليلة رأس السنة وحذرت من إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن الوحدات باشرت تعزيز الإجراءات الأمنية، وتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيد رأس السنة، بهدف حماية المناطق والمرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين.

ودعت المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظا على السلامة العامة ومنعا لوقوع إشكالات، محذرة من مغبة إطلاق النار لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة.