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بدون نظام الأسد.. السوريون يحتفلون باستقبال عام جديد وسط إجراءات أمنية مشددة

01:51 ص الأربعاء 01 يناير 2025

السوريون يحتفلون بالعام 2025

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وكالات

احتفلت المدن السورية، بليلة رأس السنة الميلادية، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أسابيع قليلة من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقا لسكاي نيوز.

وتجمع عددا كبيرا من السوريين في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، احتفالا بالعام الجديد.

وشملت العروض الاحتفالية في ساحة الأمويين الألعاب النارية والعروض الضوئية والموسيقية.

وفي مختلف المدن مثل حمص وحلب ودرعا والسويداء، تزينت الشوارع والساحات بالأضواء والألوان احتفالا بهذه المناسبة.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة لضمان السلامة خلال الاحتفالات، إذ حذرت وزارة الداخلية من إطلاق النار أثناء الاحتفالات وتوعدت بعقوبات على المخالفين.

والتقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق.

وقبل أسبوع، قال الشرع، إنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

وتجمع المسيحيون السوريون في الكنائس بالعاصمة السورية، الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بعيد الميلاد.

وكان الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من عقدين، قد فرّ إلى روسيا، مع تقدم الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

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