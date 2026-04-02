أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز لأنها تقوم بعملها بشكل جيد وتتعاون مع واشنطن.

قالت كيلي: "كما قال الرئيس دونالد ترامب فإن ديلسي رودريجيز تقوم بعمل ممتاز وتعمل بشكل جيد للغاية مع الولايات المتحدة ويعكس هذا القرار التقدم المحرز في الجهود المشتركة بين بلدينا لتعزيز الاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية والنهوض بالمصالحة السياسية في فنزويلا"، كما نقل موقع "بوليتيكو".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عن إزالة اسم رودريجيز من قائمة العقوبات العائدة لمكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية.

وبعد توليها منصب الرئاسة، أجرت حكومة رودريجيز اتصالات بالإدارة الأمريكية، بما في ذلك بشأن موضوع الطاقة، حيث كانت واشنطن تسعى لفرض السيطرة على مبيعات النفط النفزويلي مقابل تخفيف العقوبات، وأطلقت كذلك سراح عدد من المعتقلين أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة في السنوات السابقة.

وكانت رودريجيز على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2018، حيث اتهمتها واشنطن بالتورط في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وفقا لروسيا اليوم.