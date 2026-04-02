أعلن عبدالمطهر محمدخاني، المتحدث باسم محافظ طهران، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسببت حتى الآن في إلحاق أضرار بـ 33 ألف وحدة سكنية.

قال محمدخاني: "إجمالاً هناك 33 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى إصلاحات تتراوح بين الإصلاحات البسيطة كالزجاج والأبواب والنوافذ، وصولاً إلى الحالات التي تتطلب إعادة بناء أساسية أو تجديدا كاملا".

وذكر أنه تم حتى الآن تحديد وضع أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وبدأت عمليات إعادة بنائها إما بواسطة المواطنين أنفسهم بدعم مالي من البلدية، أو تتم متابعتها مباشرة من قِبل البلدية.

وأضاف: "لدينا إجمالا 1869 عائلة متضررة تم طرح موضوع إيوائها. حتى الآن، تم إيواء 1245 عائلة أي حوالي 4200 شخص، في 23 مجمعاً سكنياً. بعض المتضررين أيضاً استقروا بناءً على طلبهم في منازل أقاربهم أو في مدن أخرى. كما عادت نحو 140 عائلة إلى منازلها بعد إجراء إصلاحات بسيطة"، وفقا لروسيا اليوم.