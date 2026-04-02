إعلان

بلدية طهران: تضرر 33 ألف وحدة سكنية جراء الحرب وبدء عمليات إعادة الإعمار

كتب : مصراوي

08:36 ص 02/04/2026

حرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن عبدالمطهر محمدخاني، المتحدث باسم محافظ طهران، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسببت حتى الآن في إلحاق أضرار بـ 33 ألف وحدة سكنية.

قال محمدخاني: "إجمالاً هناك 33 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى إصلاحات تتراوح بين الإصلاحات البسيطة كالزجاج والأبواب والنوافذ، وصولاً إلى الحالات التي تتطلب إعادة بناء أساسية أو تجديدا كاملا".

وذكر أنه تم حتى الآن تحديد وضع أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وبدأت عمليات إعادة بنائها إما بواسطة المواطنين أنفسهم بدعم مالي من البلدية، أو تتم متابعتها مباشرة من قِبل البلدية.

وأضاف: "لدينا إجمالا 1869 عائلة متضررة تم طرح موضوع إيوائها. حتى الآن، تم إيواء 1245 عائلة أي حوالي 4200 شخص، في 23 مجمعاً سكنياً. بعض المتضررين أيضاً استقروا بناءً على طلبهم في منازل أقاربهم أو في مدن أخرى. كما عادت نحو 140 عائلة إلى منازلها بعد إجراء إصلاحات بسيطة"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران أهداف أمريكا في إيران ترويج ترامب لإنجازات الحرب على إيران تحرك عسكري إيراني على إسرائيل موعد انتهاؤ الحرب على إيران تفاوض مع إيران إعادة إعمار إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

