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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك حاجة لهدم برج التبريد بمحطة زابوريجيا

12:41 م الخميس 05 سبتمبر 2024

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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كييف-(د ب أ)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لهدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي خلال زيارة للمحطة أمس الأربعاء "هذا البرج الكبير غير قابل للاستخدام في المستقبل، لذلك من المحتمل أن يتم هدمه في وقت ما في المستقبل".

وكان برج التبريد بأكبر محطة طاقة نووية في أوروبا قد تضرر خلال حريق في أغسطس الماضي. واتهمت أوكرانيا الروس بالتسبب في اندلاع الحريق، في حين اتهمت إدارة المحطة التي عينتها روسيا وإدارة منطقة زابوريجيا المحتلة، هجوما أوكرانيا بطائرة الدرون بأنه سبب الحريق.

وكان جروسي قد قال في وقت سابق إن الضرر الذي لحق ببرج التبريد لم يقوض سلامة ستة مفاعلات لا تعمل حاليا في المحطة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة طاقة نووية روسيا أوكرانيا
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