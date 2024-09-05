الصين ترفع علاقاتها مع الدول الإفريقية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية

بكين – (أ ش أ)

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس، أن علاقات الصين مع جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية قد تم رفعها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن شي اقترح الارتقاء بالوضع العام للعلاقات الصينية الإفريقية إلى "مجتمع صيني إفريقي دائم الصمود بمستقبل مشترك في العصر الجديد"، وذلك خلال كلمته في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لعام 2024 المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.

وأشار شي إلى أنه بفضل الجهود الدؤوبة من الجانبين الصيني والإفريقي على مدار ما يقرب من 70 عاما أصبحت العلاقات الصينية الإفريقية الآن في أفضل حالاتها في التاريخ.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع إفريقيا لتنفيذ 10 خطط عمل للشراكة على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز التحديث بشكل مشترك، موضحا أن ثلث سكان العالم يعيشون في الصين وإفريقيا ولن يكون هناك تحديث عالمي بدون تحديث الصين وإفريقيا.

وذكر شي أن خطط عمل الشراكة العشر ستغطي مجالات التعلم المتبادل بين الحضارات وازدهار التجارة والتعاون في سلسلة الصناعة والاتصال والتعاون الإنمائي، وكذلك الصحة والزراعة وسبل العيش والتبادلات الثقافية والشعبية، بالإضافة إلى التنمية الخضراء والأمن المشترك.

وأكد الرئيس الصيني - في كلمته - أن السعي المشترك بين الصين وإفريقيا لتحقيق التحديث من شأنه أن يطلق موجة من التحديث في الجنوب العالمي ويفتح فصلا جديدا لبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية.

وشدد شي على ضرورة تعزيز التحديث بشكل مشترك على نحو عادل ومنصف ومنفتح ومربح للجانبين ويتميز بالتنوع والشمول وصديق للبيئة ويدعمه السلام والأمن.





