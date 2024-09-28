إعلان

BBC

كاتب صحفي: القضاء على نصر الله لن يُنهي دور الحزب

10:13 م السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp


كتب- حسن مرسي:
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه سيكون هناك تأثير في غياب حسن نصر الله عن حزب الله، لافتًا إلى أنه كان زعيمًا قويًا وهو المؤسس الفعلي لحزب الله بالرغم أنه تولى القيادة بعد عباس الموسوي عام 1992.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حسن نصر الله بعد توليه قيادة الحزب، أصبح هو اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي اللبناني وربما في مسارح إقليمية أخرى، إضافة إلى التأثير في عملية المقاومة أمام إسرائيل، متابعًا: "من الخطأ أن يفكر الاحتلال في أي القضاء على زعيم حزب الله سينهي دوره تمامًا".

ولفت رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن القضاء على نصر الله لن ينهي دور حزب الله، فحزب الله هو كيان أيدولوجي ويقوم على فكرة لا تعتمد على شخص واحد، فقد قتل قبل ذلك أكثر من شخص ومسؤول في حزب الله وكان منهم الموسوي الذي كان يقود الحزب من قبل نصر الله ولكن إستمر الحزب.

حسن نصر الله حزب الله الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سمير فرج: إيران لن تتورط في حرب.. لكن حزب الله مستعد للرد

إعلان

إعلان

بعد 16 عاما من قتله.. إسرائيل تتبنى رسميًا عملية اغتيال "مغنية" القيادي بحزب الله
روسيا تطالب بالتحقيق في استخدام إسرائيل للتكنولوجيا كسلاح فتاك بلبنان
* ماذا بعد اغتيال حسن نصر الله؟.. (تغطية خاصة)