إعلان

BBC

حزب الله يعلن قصف مناطق عسكرية إسرائيلية

01:53 م الخميس 26 سبتمبر 2024

حزب الله اللبناني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

بيروت - (أ ش أ)

أعلن حزب الله اللبناني، قصف مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ، بالإضافة لقصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا.

وفي سياق آخر أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي دبين وبلاط بجانب مقام النبي حزقيل، كما أغار على بلدة الطيبة، وبلدة القصر وبلدة حوش السيد علي الحدودية في قضاء الهرمل، وغارة أخرى على السلسلة الشرقية جرد كفرزبد، وعلى عدلون والنصارية، وغارة على أطراف بلدة زبدين لجهة شوكين، وغارة استهدفت أطراف بلدة الحلوسية لجهة ديرقانون النهر.

هذا المحتوى من

Asha
حزب الله اللبناني قصف مناطق عسكرية إسرائيلية قصف مستعمرة كريات موتسكين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو| عاصفة ثلجية تتلف محاصيل زراعية في الأرجنتين وأوروجواي

إعلان

إعلان

بالترددات.. 3 قنوات مفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك