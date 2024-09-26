حزب الله يعلن قصف مناطق عسكرية إسرائيلية

بيروت - (أ ش أ)

أعلن حزب الله اللبناني، قصف مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ، بالإضافة لقصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا.

وفي سياق آخر أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي دبين وبلاط بجانب مقام النبي حزقيل، كما أغار على بلدة الطيبة، وبلدة القصر وبلدة حوش السيد علي الحدودية في قضاء الهرمل، وغارة أخرى على السلسلة الشرقية جرد كفرزبد، وعلى عدلون والنصارية، وغارة على أطراف بلدة زبدين لجهة شوكين، وغارة استهدفت أطراف بلدة الحلوسية لجهة ديرقانون النهر.