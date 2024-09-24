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البيت الأبيض يعرب عن قلقه إزاء التوترات الأخيرة في لبنان

02:27 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

البيت الأبيض

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(وكالات)

أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق جراء التوترات المتزايدة في لبنان بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة هو المفتاح لتخفيف التوترات في المنطقة.

ولم تنجح مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة في التوصل إلى اتفاق حتى الآن، بل تزايدت حدة الصراع على الجبهة الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث شن جيش الاحتلال غارات كثيفة على مناطق واسعة من جنوب لبنان استشهد على إثرها 558 لبنانيا بينهم 50 طفلا.

البيت الأبيض لبنان حزب الله اللبناني
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