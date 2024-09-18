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BBC

وزير الخارجية يؤكد لبلينكن على "وجودية" قضية المياه بالنسبة لمصر

02:40 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

السفير بدر عبد العاطي

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(وكالات)

صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مسألة سد النهضة الإثيوبي، قائلًا إنه أكد له على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وأكد عبد العاطي، لوزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، على "وجودية" قضية المياه بالنسبة إلى مصر.

ووصل بلينك إلى مصر في وقت سابق صباح اليوم، من أجل مناقشة عدد من الملفات المشتركة في القاهرة بينها التعاون بين مصر والولايات المتحدة، وبحث التهدئة وخفض التصعيد في قطاع غزة ولبنان.

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وزير الخارجية يبحث مع بلينكن عدد من الملفات في ليبيا وأفريقيا

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