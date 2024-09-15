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BBC

غرق عدد من المهاجرين أثناء عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا

01:37 م الأحد 15 سبتمبر 2024

هجرة غير شرعية - أرشيفية

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باريس - (د ب أ)

لقي عدة أشخاص حتفهم أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن مسؤولين في الشرطة.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص غرقوا، كما أصيب عدة أشخاص آخرين، بينهم شخص واحد في حالة خطيرة، وذلك بعد انقلاب قاربهم بالقرب من بلدة "أمبلتوز" الساحلية ليلا.

وقالت السلطات البحرية في المنطقة إنه قد تم إنقاذ 200 فرد ليلا في قطاع "با دو كاليه"، الذي يضم بلدة "أمبلتوز".

جدير بالذكر أن القنال الإنجليزي صار في الأعوام الأخيرة طريقا للهجرة يستخدم على نطاق واسع.

وفي أوائل سبتمبر الجاري، لقي 12 شخصا حتفهم أثناء محاولة عبور القنال.

فرنسا بريطانيا غرق هجرة غير شرعية
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