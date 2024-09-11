السوداني يؤكد أهمية العمل الثنائي بين العراق وإيران لمواجهة التحديات

بغداد - (د ب أ)

عقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جولة مباحثات مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الذي يزور العراق حاليا.

وأكد رئيس الحكومة العراقية، خلال المباحثات، "على أهمية العمل الثنائي بين العراق وإيران لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة بما يصب في مصلحة الاستقرار والتنمية" .

بدوره، جدد الرئيس الإيراني "رغبة الجمهورية الإسلامية في تعزيز العلاقات الثنائية، والمضي في برامج التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين".

ووفق بيان للحكومة العراقية ، شهد اللقاء التباحث في جملة من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تهدف الى تعزيز مستويات التعاون والشراكة بين البلدين.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق إلى بغداد وجرى له استقبال رسمي بمطار بغداد الدولي بحضور حكومي كبير.