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إعلام عبري يكشف مطالب نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار

09:40 م الجمعة 09 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، مطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مفاوضات الصفقة.

وبحسب القناة العبرية، تمثل المطلب الأول في سيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا بينما المطلب الثاني منع مرور عناصر حماس إلى شمال القطاع.

وتابعت القناة، أن المطلب الثالث هو إمكانية اختيار أي أسير لدى المقاومة سيتم تحديده لإطلاق سراحه تحت بند "التحرير الإنساني".

كان مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالبيان الثلاثي للوسطاء، ووجّه فريقه بالمشاركة في نقاشات الخميس.

وأضاف كيربي، أن تصريحات الوزير سموتريتش بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مضللة وخاطئة، موضحا أن صفقات التبادل تتم لدى الدول التي تهتم بمواطنيها.

وتابع كيربي، أن الآراء التي تم التعبير عنها من قبل سموتريتش ستعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين للخطر.

وأكمل: "حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وبعض مقترحات سموتريتش سخيفة".

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