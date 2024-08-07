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اليمن.. مصرع 30 شخصًا وفقدان 5 آخرين جراء السيول بمحافظة الحديدة

06:33 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

السيول بمحافظة الحديدة

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وكالات

أعلن محافظ الحديدة في اليمن الحسن الطاهر، اليوم الأربعاء، مصرع 30 شخصا وفقدان 5 آخرين جراء السيول في المحافظة.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أفاد، اليوم الأربعاء، بأن الأمطار والسيول الجارفة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد تسببت بوفاة 15 شخصا.

وقالت المكتب الأممي في حسابه على منصة إكس، إن "الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بتعز، تسببت في يوم 2 أغسطس الجاري، في تضرر نحو عشرة آلاف شخص، ووفاة 15 آخرين".

وأضاف، أن الأمطار والسيول تسببت كذلك في دفن أكثر من 80 بئراً، وجرف أراض زراعية، وتضرر المنازل والبنية التحتية.

وأشار إلى أن وكالات الإغاثة تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات في الوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة.

السيول بمحافظة الحديدة اليمن مصرع 30 شخص السيول جرف أراض زراعية
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