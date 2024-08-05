إعلان

BBC

أكسيوس: بلينكن أبلغ مجموعة السبع بهجوم إيراني محتمل خلال ساعات

11:20 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

أنتوني بلينكن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى، أن إيران وحزب الله قد تبدآن مهاجمة إسرائيل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال، قولهم، إن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله إسرائيل، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.

وأشارت المصادر، إلى أن بلينكن أبلغ مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات على إسرائيل، لكنه شدد على أنها قد تبدأ خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة، أي في وقت مبكر من يوم الإثنين

أنتوني بلينكن هجوم إيراني إيران إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

إعلان

إعلان

* وصل لـ49.5 جنيه... الدولار يقفز بنحو 70 قرشا في البنوك خلال تعاملات اليوم
* بالساعة.. التعليم تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 (بيان رسمي)
* بعد التصريح المثير.. ما هي ساعة يوم القيامة التي أثارت رعب العالم؟