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BBC

جيش الاحتلال يزعم عثوره على جثث لأسرى إسرائيليين بغزة

11:35 م السبت 31 أغسطس 2024

جيش الاحتلال

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وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تحديد مكان جثث لبعض أسراه في قطاع غزة ويؤكد العمل على انتشال وتحديد هوية أصحاب الجثث.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" "عثر الجيش على عدة جثث خلال القتال في قطاع غزة".

وأوضح أدرعي، أن "في هذه المرحلة لا تزال القوات تنشط في المنطقة وتقوم بعملية لانتشال وتشخيص الجثامين والتي يتوقع استغراقها عدة ساعات. نرجو عدم بث الإشاعات".

جيش الاحتلال جثث أسرى الاحتلال الإسرائيلي غزة
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