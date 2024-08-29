الرئيس الصيني يطالب واشنطن بالنظر إلى تقدم بلاده "بأسلوب عقلاني"

بكين - (د ب أ)

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة يجب أن تنظر إلى تنمية الصين كفرصة، حيث يسعى الجانبان إلى استقرار العلاقات قبيل إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرئيس الصيني أجرى محادثاته الأولى مع سوليفان، بعد ظهر اليوم الخميس في بكين، بينما تستمر إدارة بايدن في حشد حلفاء أمريكا، من أجل فرض ترسانة متزايدة من القيود التجارية على الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال شي في بداية الاجتماع: "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لالتقاء في منتصف الطريق"، بينما حث واشنطن على النظر إلى تقدم بلاده "بأسلوب عقلاني"، بحسب ما أورده تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في).