حزب الله: لبنان بعد المقاومة أصبح قويًا ويسهم بنصرة فلسطين

بيروت-( د ب أ)

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن لبنان بعد المقاومة أصبح قويا، وهو اليوم يساهم بنصرة فلسطين وتعطيل أهداف إسرائيل.

وأضاف قاسم، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم الخميس أن " لبنان اليوم يساهم في نصرة فلسطين وفي تعطيل أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والمنطقة، وهو سدٌ منيع أمام المشروع التوسعي الإسرائيلي وأمام شرعنة احتلال الكيان الإسرائيلي، هذه إنجازات كبيرة للبنان".

وأشار قاسم ، في كلمة بالمجلس العاشورائي في الليلة الرابعة في الطيونة في بيروت أمس الأربعاء،إلى أن لبنان أصبح اليوم " يؤثِّر إيجاباً في المحيط، ويكون فاعلاً في نهضة لبنان ونهضة المحيط لنكون مستقلين أصحاب قرار ومقاومين لا نقبل أن تنتهك بلداننا ولا أن يقرِّر نيابة عنا مستقبل أولادنا."

ولفت إلى أنه في لبنان هناك " من يسعى إلى إبعاد لبنان عن قضايا المنطقة، نقول له لبنان ليس معزولاً عمَّا يجري في المنطقة ولم يكن يوماً من الأيام معزولاً، ولكن الفرق أنَّ لبنان في السابق كان يُستخدم كساحة، ساحة للمخابرات وساحة لتصفية الحسابات وساحة للفتن وساحة للعمل السياسي المؤثر على لبنان والمنطقة، ساحة من أجل حشد النازحين لمصالح غربية، ساحة للتهيئة للتوطين الفلسطيني لإراحة إسرائيل، هذا هو مشهد لبنان المتأثر بمحيطه لكن قبل المقاومة".