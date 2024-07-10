أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون خارج مبنى الكنيست

غزة - (د ب أ)

تظاهر، اليوم الأربعاء، أفراد أسر الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، خارج الكنيست الإسرائيلي وأغلقوا مدخل مبنى الحكومة.

كما تم بث "صراخ وعويل عبر مكبرات صوت لتوضيح ما يحدث لأحبائهم في الأسر"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتستمر الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك مع مطالبة آلاف المتظاهرين في إسرائيل بإجراء انتخابات جديدة والموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

كما تم تنظيم مظاهرات في القدس، في إطار يوم احتجاجي وطني بمناسبة مرور تسعة أشهر منذ اندلاع هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.

وتوجه آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى مقر إقامة نتنياهو الرسمي، مطالبين بأن تفضي المفاوضات غير المباشرة الجارية مع حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل المحتجزين إلى نتائج. كما دعا المتظاهرون إلى إجراء انتخابات جديدة.