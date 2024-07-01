وزير المالية الإسرائيلي: لن أسمح في ولايتي الحكومية بإقامة دولة فلسطينية

كتب- محمد فتحي:

قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، إنه لن يسمح مطلقا في ولايته الحكومية بإقامة دولة فلسطينية أو إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد علق في وقت سابق، على الكشف عن التسجيلات التي شرح فيها بالتفصيل خطته لتحقيق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وقال "سموتريتش"، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت": "مهمة حياتي هي إحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "لهذا السبب دخلت في العمل العام، ولا أخفي ذلك وأقول هذه الأشياء بأكثر الطرق وضوحًا. دخلت العمل العام لإحباط إقامة الدولة الفلسطينية".

وقال: "سنطبّق السيادة على الضفة الغربية في البداية عبر الإجراءات على الأرض بالأفعال وبعدها من خلال التشريع والاعتراف الرسمي".

ودعا سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "تقديم اقتراحه للاعتراف بخمسة مستوطنات للموافقة الفورية في مجلس الوزراء، وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية".