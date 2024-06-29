طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان

تل أبيب- (د ب أ)

ذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي استكمل سلسلة من هجماته على أهداف تابعة لحزب الله، في جنوب لبنان.

وأضاف المتحدث "في الساعات القليلة الماضية، هاجمت طائرات حربية العديد من الأهداف التابعة لحزب الله، بما في ذلك موقع عسكري للمنظمة في منطقة /زبقين/ وموقعين للبنية التحتية العملياتية، في منطقة الخيام، ومبنى لحزب الله في منطقة العديسة"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم السبت.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أكد إن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله في لبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لحرب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير قوله أمس الجمعة خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان "نحن نعمل على حل سياسي، هذا هو الخيار الأفضل دائما.. نحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها".

وأضاف: "إذا اختار حزب الله الحرب، نحن نعلم ما نفعله... إذا اختاروا السلام، فسنرد الرد المناسب".

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى حرب إقليمية مفتوحة قد يشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.