البنتاجون: وزير الدفاع الإسرائيلي يقبل دعوة لزيارة واشنطن

واشنطن- (د ب أ)

قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت دعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن لزيارة البنتاجون في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر يوم السبت.

وذكر رايدر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، " خلال اتصاله في 11 يونيو الجاري مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، دعا لويد أوستن جالانت لزيارة البنتاجون لإجراء المزيد من المناقشات بشأن التطورات الأمنية في الشرق الأوسط".

وتابع في المنشور أن " الوزير جالانت قبل الدعوة وسوف يسافر إلى الولايات المتحدة قريبا".

وسوف تكون الزيارة هي الثانية لجالانت إلى واشنطن العاصمة منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جالانت سيتوجه إلى الولايات المتحدة قريبا، على خلفية المخاوف الأمريكية من اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني.

وكان أوستن وجالانت ناقشا الجهود المبذولة لتهدئة التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب تصاعد المواجهات مع حزب الله.