بسبب تخوفات من حرب مع حزب الله.. جالانت سيزور البنتاجون ويلتقي أوستن

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه في ظل القلق الأمريكي من حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، سيزور وزير الدفاع يوآف جالانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قريبا ليلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن.

وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن زيارة جالانت للولايات المتحدة ستتم قبل خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس يوم 24 يوليو المقبل.

وأوضحت القناة العبرية أن جالانت سيناقش مع نظيره الأمريكي وضع غزة في اليوم الذي يلي الحرب وتخوف واشنطن من الحرب مع حزب الله، لافتة إلى أن الأمريكيين لديهم تخوفات من الانخراط في حرب مع حزب الله عبر تسليح إسرائيل وربما بطريقة مباشرة.