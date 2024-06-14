من بينهم المصريين.. الكويت تصدر بيانًا عاجلًا بشأن نظام الإقامة للوافدين

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تمديد مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع المخالفين لنظام الإقامة داخل الدولة الخليجية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الداخلية الكويتية، أنه بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تقرر تمديد مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الكويت إلى نهاية الشهر الجاري 30 يونيو.

وأضافت أن قرار تمديد المهلة يأتي تزامنًا مع العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، وإلى جانب الإقبال الكبير من المقيمين المخالفين من مختلف الجنسيات لقانون الإقامة والراغبين بمغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور تعليمات عليا بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

وأفادت صحيفة الجريدة الكويتية، بأن القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

ويأتي ذلك بعدما أعادت الكويت، استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي، خلال شهر أبريل الماضي، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.