إعلان

BBC

بسبب صواريخ حزب الله.. احتراق 3 آلاف دونم بغابة "بيريا ميرون" الإسرائيلية

08:11 م الأربعاء 12 يونيو 2024

حزب الله يطلق رشقات صاروخية أرشيفة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، احتراق 3 آلاف دونم من غابة "بيريا ميرون" في قضاء صفد جراء صواريخ أطلقها حزب الله اليوم من لبنان.

وكشفت الصحيفة العبرية عن احتراق 16 ألف دونم من الغابات شمال إسرائيل منذ بداية الحرب جراء إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.

ومع استمرار حزب الله اللبناني في تصعيد ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، تزداد الخسائر المادية داخل المستوطنات والمناطق الشمالية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وفي مطلع الشهر الجاري تسببت صواريخ حزب الله، في اندلاع حرائق على نطاق واسع في بعض الغابات الإسرائيلية لتمتد بعدها إلى بعض المناطق المجاورة.

صواريخ حزب الله احتراق 3 آلاف دونم غابة بيريا ميرون الإسرائيلية حزب الله اللبناني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: حرائق صواريخ حزب الله بالشمال هدّدت منشآت استراتيجية

إعلان

إعلان

عاجل - الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة برابع اجتماع في 2024
* موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس
* مقتل العشرات والتحفظ على مقيم مصري.. ماذا حدث في حريق الكويت؟
* الليلة في الساحل الشمالي بمليون جنيه.. مفيدة شيحة مهاجمةً ارتفاع الأسعار: "مش بنمشي ورا حَد"
* رغم حملات المقاطعة.. بيبسي ترفع أسعار الكانز بالأسواق يوليو المقبل