الأونروا: تدور في الضفة الغربية حربًا لا يلاحظها أحد

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه تزامنًا مع احتدام الحرب في قطاع غزة، تدور في الضفة الغربية حرب أخرى لا يلاحظها أحد.

وأشارت الأونروا إلى أن العمليات العسكرية والدمار والفقر والقيود على الحركة بالضفة تولد الخوف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

وكان المستشار الإعلامي لـ"أونروا"، عدنان أبوحسنة، قال إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ينهار ووصل إلى نقطة اللا عودة.

كما أضاف أبوحسنة، في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، أمس الخميس، أن قطاع غزة يعيش لحظات فارقة بسبب نفاد الوقود والمواد الغذائية، محذرًا من استمرار غلق المعابر وتعنت إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود .

وجدد المستشار الإعلامي لـ"أونروا"، مطالبة دولة الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال الوقود أولًا، لأن عدم توفر الوقود سيترتب عليه توقف العيادات المركزية الضخمة لأونروا والتي يرتادها عشرات الآلاف يوميًا من المرضى وتوقف المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة السماح بعبور متطلبات الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني من كافة المعابر.