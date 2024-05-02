نتنياهو لبلينكن: انتظارنا لرد السنوار على مقترح التهدئة مرهون بوقت محدد

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن انتظار إسرائيل لرد رئيس الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار على مقترح التهدئة مرهون بوقت محدد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، أمس الأول الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى مع وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط الصفقة وبذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى.

وزعم الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أصبحت الآن العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل قطعت شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "فعلنا كل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق والصفقة مهمة للأسرى ولإسرائيل وأطراف دولية".