تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حول أسئلة امتحانات اللغة العربية - صور

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جنوب سيناء – رضا السيد:

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات بجنوب سيناء، حول امتحانات مادة اللغة العربية.

وأكدت طالبات أن الامتحانات كانت سهلة جدًا، بينما أوضحت آخريات أن الأسئلة مناسبة لكافة المستويات لكن يوجد بها بعض النقاط للمتفوقين.

وقالت الطالبة مريم أيمن، إن جميع أسئلة الامتحانات جاءت سهلة جدًا ومناسبة للطلاب الذين ذاكروا، وجميعها واضحة ومباشرة ومن المنهج.

وبينما قالت الطالبة سحر محمد، إن الأسئلة جاءت في مناسبة لجميع المستويات، ولكن تضمنت على بعض النقاط الصعبة التي تتناسب المتفوقين فقط.

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024 بإدارات مدن محافظة جنوب سيناء الثمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأدى الطلاب امتحانات مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بداية من الساعة 9 حتى الساعة الحادية عشر والنصف.

من المقرر أن تستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل داخل 73 لجنة بكافة مدن المحافظة، بإجمالي عدد 3478 طالب و طالبة، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في أعمال الامتحانات "رئيس لجنة، مراقب أول ومراقب وملاحظ وإداري " 1269 مشارك.







