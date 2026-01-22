حماس: ندعو مجلس السلام لوقف خروقات إسرائيل

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تمسكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك بنوده على مدار الساعة في محاولة لتعطيل وعرقلة عمل اللجنة الوطنية.

وقالت حماس، في بيان اليوم الخميس، إنه ارتقى نحو 484 شهيدا فلسطينيا وأصيب 1297 آخرون مع دخول وقف إطلاق النار شهره الخامس في ظل غياب أي ضغط فعلي لوقف الجرائم المتواصلة.

وأضافت حماس:" أنه كان الأجدر بالمشاركين في منتدى دافوس التركيز على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وما تمثله من تقويض لجهود تثبيت وقف إطلاق النار".

ودعت حماس، مجلس السلام إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف خروقات إسرائيل وإلزامها باستحقاقات الاتفاق.