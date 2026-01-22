إعلان

حماس: ندعو مجلس السلام لوقف خروقات إسرائيل

كتب : مصراوي

10:58 م 22/01/2026

حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تمسكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك بنوده على مدار الساعة في محاولة لتعطيل وعرقلة عمل اللجنة الوطنية.

وقالت حماس، في بيان اليوم الخميس، إنه ارتقى نحو 484 شهيدا فلسطينيا وأصيب 1297 آخرون مع دخول وقف إطلاق النار شهره الخامس في ظل غياب أي ضغط فعلي لوقف الجرائم المتواصلة.

وأضافت حماس:" أنه كان الأجدر بالمشاركين في منتدى دافوس التركيز على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وما تمثله من تقويض لجهود تثبيت وقف إطلاق النار".

ودعت حماس، مجلس السلام إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف خروقات إسرائيل وإلزامها باستحقاقات الاتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منتدى دافوس مجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
أخبار مصر

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه
أخبار مصر

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة