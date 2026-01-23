إعلان

حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية

كتب : مروان الطيب

12:00 ص 23/01/2026
النشرة الفنية

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مصرع مغني أوبرا بطريقة صادمة في تركيا، الفنانة المعتزلة شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالعزيز مخيون، الفنانة رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها، انهيار والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها، المطرب الشعبي رضا البحراوي يكشف عن وصية والدته، وغيرها من الأخبار.

صوت هند رجب أوسكار جودي شاهين ذا فويس رضا البحراوي توفيق عكاشة شيرين عبدالوهاب الاستايلست ريهام عاصم تامر عاشور رحمة أحمد عبدالعزيز مخيون شمس البارودي

