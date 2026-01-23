حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مصرع مغني أوبرا بطريقة صادمة في تركيا، الفنانة المعتزلة شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالعزيز مخيون، الفنانة رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها، انهيار والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها، المطرب الشعبي رضا البحراوي يكشف عن وصية والدته، وغيرها من الأخبار.