قال الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إطلاق مجلس السلام في قطاع غزة يمثل خطوة إيجابية تسهم في تحريك الوضع الراكد، مشيرًا إلى أنها تقدم معطى جديدًا يمكن البناء عليه للانتقال إلى المرحلة الثانية من الجهود الدولية.

وأضاف "الشحات"، خلال حواره على فضائية "القاهرة الإخبارية" أن أي بند يتم الاتفاق عليه ضمن الخطة الأمريكية ويتحقق على أرض الواقع يُعد قيمة مضافة حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمنح غطاءً دوليًا وعالميًا، وتضع المسؤولية مباشرة على الولايات المتحدة للحفاظ على التزاماتها.

وتابع أن وجود حكومة تكنوقراط أو مجلس السلام العالمي، إلى جانب قوة الاستقرار الأساسية على الأرض، من شأنه أن يقطع الطريق على الانتشار العسكري الإسرائيلي بشكل كبير، مؤكدًا أن كل بند يتحقق ميدانيًا يُعد إنجازًا إيجابيًا يمكن احتواؤه وتعزيزه بصورة أو بأخرى، رغم المنغصات والعراقيل التي ستحرص إسرائيل على ممارستها.

وأشار إلى أن التحركات الدولية تستدعي دور دول الوساطة والدول المشاركة في مجلس السلام، فضلًا عن اللجنة التنفيذية، للحفاظ على إطار الاتفاق، لافتًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على القدرة على تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة تُنهي معاناة الفلسطينيين وتفتح آفاقًا جديدة للحل.

